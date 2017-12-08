Волкер объяснил, как Россия может улучшить ситуацию на Донбассе

Гуманитарный кризис на востоке Украине самый худший за три года, отметил спецпредставитель Госдепа.
Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер сообщил, что гуманитарный кризис на востоке Украины самый худший за три года и ситуация ухудшается.
Российская Федерация может положить конец этому, прекратив вмешательство и поддержку так называемых "сепаратистов", реализовав Минские соглашения, говорится в его Twitter-аккаунте.
"Гуманитарный кризис в Восточной Украине самый худший за три года и ухудшается", — отмечается в сообщении.
Humanitarian crisis in eastern Ukraine worst in 3 years and deteriorating. Russia can end this by ending intervention and support for so-called separatists, implementing Minsk Agreements. @AUT_OSCE pic.twitter.com/5GSt42xF3t— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) December 8, 2017
Ранее Курт Волкер говорил, что у РФ на захваченной части Донбасса есть два варианта дальнейших действий: заморозить конфликт или вывести свои войска и способствовать размещению миротворцев ООН.