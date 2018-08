Волкер объяснил, как Россия может улучшить ситуацию на Донбассе

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер сообщил, что гуманитарный кризис на востоке Украины самый худший за три года и ситуация ухудшается.

Российская Федерация может положить конец этому, прекратив вмешательство и поддержку так называемых "сепаратистов", реализовав Минские соглашения, говорится в его Twitter-аккаунте.

"Гуманитарный кризис в Восточной Украине самый худший за три года и ухудшается", — отмечается в сообщении.

Humanitarian crisis in eastern Ukraine worst in 3 years and deteriorating. Russia can end this by ending intervention and support for so-called separatists, implementing Minsk Agreements. @AUT_OSCE pic.twitter.com/5GSt42xF3t