Соратник Саакашвили захотел зарубежной экспертизы "пленок" Курченко

Член партии "Рух нових сил" и экс-заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе заявил о том, что запись якобы телефонных разговоров между Михеилом Саакашвили и беглым коммерсантом Сергеем Курченко необходимо отдать на экспертизу в Великобританию или США.

Свое мнение он озвучил в эфире телеканала "ZIK".

"Представьте себе масштаб Саакашвили, а кто такой Курченко. Олигарх-беглец - это тот человек, который был символом власти Януковича. До него власть пытается привязать Саакашвили. Есть большое дело относительно преступной группы Януковича, но оно так плохо сделано, что через некоторое время развалится в судах. Оказывается, что по этому делу Саакашвили вступил в преступный сговор с организацией для того, чтобы свергнуть власть в Украине. Вот логика этого дела", - отметил Сакварелидзе.

Как считает он, зарубежная экспертиза подтвердит, что обнародованные пленки являются смонтированными.

"Давайте назначим экспертизу, но не у нас в МВД или других продажных агентствах, а международную в Британии и Америке. Давайте подождем и увидим. Она скажет об обнародованных пленках, что это монтаж", - предложил он.

Напомним, ранее задержанный в квартире экс-начальника Нацполиции Луганщины и доставленный в СИЗО Михеил Саакашвили объявил бессрочную голодовку.