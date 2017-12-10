"Помутились рассудком". В России разразились истерикой из-за предложения Туки дробить РФ на части

Заявление замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки на чате в "Главреде" о том, что главной задачей Украины является уничтожение России путем раздробления ее на части, вызвало истерические комментарии среди официальных представителей РФ.

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что это скорее Украина развалится, нежели Россия.

"Ввиду унылого будущего в Киеве помутились рассудком: задумали раздробить Россию на части. За Украиной присмотрели бы, а то сама развалится", — написал он в Twitter.

В свою очередь, зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в Facebook намекнул, что Украина якобы уже дробится на части.

"Жаль, что Георгий Тука не поведал миру, как Украина, следуя его совету, будет дробить Россию на части. Пока же на части дробится сама Украина. Не захотел жить под властью Киева народ Крыма. По схожему пути идет Донбасс. Поляки тянут руки ко Львову. Волнуется Закарпатье. Не исключаю, что в будущем может объявить себя вольным городом Одесса", — написал российский политик.

Напомним, ранее Тука объяснил различия между врагами Украины.