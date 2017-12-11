"Путин колоссально ошибся". Стрелков рассказал о плане России по захвату Украины

В 2014-м российские диверсанты могли захватить большую часть Украины и создать пресловутую "Новороссию", которая вошла бы в состав РФ.

С таким заявлением выступил один из бывших главарей террористов "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью российскому изданию "The Insider".

"Я считаю, что существовало только два сценария, и существует на сей момент. Всего два сценария: первый — это победа, пусть даже тяжелая, пусть даже кровавая, пусть даже экономически крайне невыгодная, или поражение, тоже кровавое, тоже тяжелое и катастрофическое для всех и вся —для режима, для экономики, для народа. Я считаю, что Путин совершил колоссальную ошибку, что он попытался именно заморозить ситуацию", - рассказал он.

По мнению Стрелкова, в 2014-м году захватывать Киев не стоило, а надо было все силы направить на Днепропетровскую и Харьковскую области.

"Я уверен до сих пор и отлично помню ситуацию, поскольку я находился внутри, на тот момент — на конец апреля, май 2014 года — было возможно все, просто все. Можно было пройти от Харькова до Одессы, создать действительно "Новороссию", без которой Киев воевать бы не смог физически. Он бы остался без энергии, которая вся производится в Днепропетровской области, без единственного крупного порта (Одесского), без Харьковского танкового завода и без тяжелой промышленности, без угля донецкого, без Мариуполя, без сталелитейной промышленности, и остался бы без как минимум трети населения, даже больше. Без этого Киев воевать бы не смог", - считает он.

Напомним, ранее от имени Гиркина в "ЛНР" распространялись "панические" листовки