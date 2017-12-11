Восемь депутатов готовы взять Саакашвили на поруки - СМИ

Восемь депутатов Верховной рады выразили готовность взять бывшего президента Грузии и губернатора Одесской области Михеила Саакашвили на поруки.

С таким заявлением выступил под зданием Печерского районного суда Киева нардеп Юрий Деревянко, сообщает издание "Вести".

"Это часть депутатов, которые готовы взять на себя такое решение - Виктор Чумак, Наталия Новак, Виталий Куприй, Алена Шкрум, Дмитрий Добродомов, я сам, Егор Соболев и Семен Семенченко. Мы ждем, что судья будет руководствоваться исключительно правом и Конституцией и будет глуха к пожеланиям Банковой", - сказал народный избранник.

По его словам, Генпрокуратура Украины потребовала для политика меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

"Эта позиция - попытка изолировать Михаила Саакашвили от его друзей, соратников - и это неприемлемо. Ареста быть не может, это очень маловероятно: судья не может принять более суровое решение, нежели требует прокуратура", - отметил Деревянко.

Напомним, сегодня утром, 11 декабря, Саакашвили привезли из СИЗО в Печерский райсуд.