Россия перебросила на оккупированный Донбасс еще 120 офицеров — разведка

Россия направила на оккупированную территорию Донбасса еще около 120 своих кадровых офицеров.

Россияне будут занимать командные должности в 1 и 2 армейских корпусах так называемых "ДНР" и "ЛНР". Кадровыми российскими военными комплектуются должности командиров бригад, их заместителей и командиров батальонов, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Сегодня, по данным военной разведки, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины в составе террористически оккупационных войск находится свыше 3 тысяч кадровых российских военных.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за дезертирства на оккупированном Донбассе действуют "заградотряды".