Яценюк: во время оккупации Крыма украинским военным разрешалось применять оружие

11 декабря 2017, 17:22

Яценюк рассказал, когда и при каких условиях последний раз общался с Януковичем.

Арсений Яценюк на допросе по делу Януковича.

Экс-премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что в марте 2014-го тогда исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов давал устное распоряжение военным применять оружие для защиты объектов в Крыму.

Об этом он заявил во время рассмотрения дела о государственной измене беглого экс-президента Виктора Януковича, куда его вызвали в качестве свидетеля, сообщает телеканал 24.

По информации Яценюка, в марте 2014-го года он лично присутствовал на совещании, на котором Турчинов дал указание осуществлять защиту объектов в Крыму.

"(Было распоряжение, — ред.) Ни в коем случае не сдавать никаких объектов и применять оружие для их защиты", — сказал Яценюк.

По его словам, соответствующий приказ был дан военным Национальной гвардии, Военно-морских сил и Воздушных сил.

Яценюк также рассказал, что последний раз контактировал с Януковичем 22 февраля 2014 года по телефону "кого-то из депутатов Партии регионов".

"Тогда я разговаривал с ним по поводу его дальнейших действий и преодоления политического кризиса", — заявил Яценюк.

По словам Яценюка, об обращении Януковича к президенту РФ Владимиру Путину о вводе войск в Украину ему известно только со слов самого российского лидера, а также со слов постпреда РФ в ООН Виталия Чуркина и заявлений МИД РФ.

Также он рассказал, что 1 марта 2014 года ему позвонил российский премьер Дмитрий Медведев, но темы захвата Крыма глава правительства РФ в разговоре не касался.

Также адвокаты Януковича спросили Яценюка, кто был инициатором мирного шествия участников Революции достоинства к Верховной Раде Украины 18 февраля 2014 года, которое, по мнению адвокатов, привело, в конце концов, к аннексии Крыма. В ответ Яценюк заявил, что и он в том числе возглавлял шествие, хотя не понимает, каким образом этот вопрос касается дела о госизмене Януковича.

Говоря о событиях после самоустранения Януковича с поста президента, Яценюк отметил, что Александр Турчинов исполнял обязанности главы государства в соответствии с постановлением ВР.

Он также добавил, что никакой информации об угрозе жизни Януковича во время его бегства ему неизвестно. По словам политика, такой угрозы не было, доказательством чего является отказ Януковича от госохраны во время бегства из Украины.

 Стоит отметить, 11 декабря на заседание Оболонского суда столицы по делу о государственной измене президента-беглеца Виктора Януковича в качестве свидетелей были вызваны бывший премьер-министр Арсений Яценюк и действующий министр внутренних дел Арсен Аваков.

 

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