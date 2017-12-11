Савченко снялась в фотосессии в неожиданном образе, опубликовано фото

Народный депутат Украины Надежда Савченко предстала в весьма неожиданном образе.

Как сообщила на своей странице в Facebook сестра нардепа, Савченко снялась в фотосессии известного польского фотографа Шимона Щесняка.

На фото нардеп изображена в элегантном образе. Нардеп одета в синий пиджак с черным кружевным орнаментом, синие брюки и туфли на высоком каблуке.

При этом политик стоит на канализационном люке с закрытыми глазами.

Ранее сообщалось, как Савченко поразила женственным образом в Берлине.

А также, как Савченко зажигательно танцевала под песню Верки Сердючки "Дольче Габбана".