Савченко снялась в фотосессии в неожиданном образе, опубликовано фото

В элегантном костюме Савченко стоит на канализационном люке с закрытыми глазами.
Народный депутат Украины Надежда Савченко предстала в весьма неожиданном образе.
Как сообщила на своей странице в Facebook сестра нардепа, Савченко снялась в фотосессии известного польского фотографа Шимона Щесняка.
На фото нардеп изображена в элегантном образе. Нардеп одета в синий пиджак с черным кружевным орнаментом, синие брюки и туфли на высоком каблуке.
При этом политик стоит на канализационном люке с закрытыми глазами.
Ранее сообщалось, как Савченко поразила женственным образом в Берлине.
А также, как Савченко зажигательно танцевала под песню Верки Сердючки "Дольче Габбана".