Война на Донбассе может закончиться для России по афганскому сценарию — польский генерал

Война на Донбассе проходит по сценарию России, однако в РФ боятся поражения по сценарию Афганистана.

Такое мнение высказал польский генерал Вальдемар Скшипчак, сообщает "Польськое радио".

"Ситуация развивается динамично, тяжело что-либо предвидеть. Постепенно сбывается сценарий Москвы. Ее противники, к которым относимся и мы, не могут ни к чему Россию заставить. Скорее, уже готовы убеждать идти на уступки президента (Украины Петра) Порошенко. Украина может чувствовать себя покинутой. Надежда в том, что (президент РФ Владимир) Путин не захочет втягиваться в войну, потому что украинская армия постепенно восстанавливается. Россия знает, что это может быть рискованным и закончится так, как и афганская интервенция", — написал Скшипчак.

Напомним, ранее в США рассказали о главных целях Кремля.