Экс-главу СБУ суд оштрафовал за прорыв через границу с Саакашвили

Мостисский районный суд Львовской области оштрафовал экс-председателя Службы безопасности Украины, а ныне политика Валентина Наливайченко на 3,4 тысячи гривен за незаконное пересечение границы в пункте пропуска "Шегини" в сентября нынешнего года вместе с экс-президентом Грузии и бывшим губернатором Одесчины Михеилом Саакашвили.

Такое сообщение опубликовал портал "Украинские новости".

Согласно обнародованным данным, соответствующее решение было принято Мостисским райсудом 8 декабря. По законам Украины, у Наливайченко есть десять суток на то, чтобы подать апелляцию.

Напомним, ранее Наливайченко потребовал от России прекращения поставок оружия на Донбасс