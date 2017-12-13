Frankfurter Rundschau: Порошенко может закончить так же, как и Янукович

13 декабря 2017, 11:18

Немецкое издание рассматривает кризис в Украине с точки зрения потворения протестного движения в конце 2013 года - тогда власть делала те же ошибки, что и сейчас, утверждает FR. "Главред" подготовил полный перевод статьи.

Суд явно стремился к смягчению наказания. Михеил Саакашвили в понедельник не долго просидел в понедельник на скамье подсудимых в стеклянном "стакане" - вскоре ему разрешили сидеть между его адвокатами. И обвинение потребовало всего два месяца домашнего ареста, и его депортировали в Польшу или даже в Грузию. В понедельник вечером судья отменила решение и освободила Саакашвили.

На данный момент украинские власти отказались от дальнейшего усиления конфликта с грузинами, которые находятся в центре новых беспорядков в Украине. Они разразились после ареста Саакашвили. Его обвиняют в том, что ему платтил бежавший в Москву олигарх за провоцирование государственного переворота против президента Петра Порошенко.

Массовые протесты

Но многие украинцы в это не верят. Десятки тысяч людей после освобождений Саакашвили вышли на улицы в воскресенье с требованием отставки Порошенко.

"Я не ярый сторонник Саакашвили, - говорит крымскотатарский активист Эрфан Кудусов. - но Петр Порошенко ведет себя, словно стараясь во всем повторить Януковича".

Он говорит, что как и Виктор Янукович, который был свергнут в феврале 2014 года после нескольких месяцев кровавых протестов , Порошенко также натравливает провокаторов, применяющих силовые действия против демонстрантов.

Ошибки из 2013 года

Многие наблюдатели также считают, что Порошенко, повторяя ошибки Януковича, раз в десять увеличил число тех, кто вышел на улицу с протестом против него. Использование слезоточивого газа против сторонников Саакашвили возмутило киевскую аудиторию не меньше, чем жестокое использование резиновых дубинок против студентов в конце ноября 2013 года.

Янукович вывел украинцев на улицы своим неожиданным отказом от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, который обещал годами. То же самое теперь делает Петр Порошенко, который торпедировал другую громко провозглашенную идею по реформе искоренения коррупции. Недавно ГПУ арестовала агента независимого Национального антикоррупционного бюро якобы за взятку. 

"Порошенко контролирует прокуратуру, пытаясь с их взять НАБУ под свой контроль, - говорит политолог Юрий Карасев. - Вопреки его обещаниям, он делает все возможное, чтобы защитить близких друзей от агентов по борьбе с коррупцией. Ему нелегко, он попал в ситуацию, похожую на ситуацию Януковича, и вынужден принять решение. Если он не проявит жесткость в отношении Саакашвили, его заклеймят как слабака и он потеряет шанс на переизбрание в 2018 году. Но если он сделает это, он еще больше радикализирует протестное движение".

После предварительного освобождения Саакашвили, государственная выиграла время. Но впервые Порошенко грозит столь же позорный политический конец, каким был конец его предшественника.

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