"Колбаса за пару копеек, большие шахтерские зарплаты". Тука рассказал о мировоззрении жителей Донбасса

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что на Донбассе превалируют не пророссийские настроения, там доминирует желание "совка".

Жители востока нашей страны "привыкли к колбасе за пару копеек, к большим шахтерским зарплатам", рассказал он на чате в "Главреде".

"Что касается востока, я ненавижу тех, кто говорит, что на востоке — одни сепаратисты, а на Галичине — одни патриоты", — отметил чиновник.

По его словам, "это обратная сторона сепаратизма". "Когда у меня была встреча, заходила группа детей на экскурсию — детей, победителей олимпиады, мы с ними раньше встречались", — добавил Тука.

"Они из Луганщины. Это — наши дети, и когда кто-то берет на себя право судить, хочется спросить, а что вы лично сделали для того, чтобы у этих людей поменялось мировоззрение? Как можно осуждать человека, который не выезжал за пределы области, а у нас таких более 80%? Им просто было не с чем сравнивать", — подчеркнул замминистра.

Гость сказал, что постоянно общается с переселенцами, военными, его самая "большая симпатия к тем ребятам из Крыма с Донецка, с Луганска, которые не стали бежать от войны, спасая себя и свои семьи, а стали защищать свою страну с оружием в руках".

"Этих ребят тысячи, нельзя всех мазать одной краской. Акценты надо делать на тех вопросах, которые нас объединяют. Когда я приехал в Луганск, у меня не было охраны, я ходил пешком, я ехал с мыслью, что все мечтают меня, "бандеровца" прикончить и вставить нож в спину", — утверждает собеседника.

"Но, когда я начал общаться, ездить по городкам, селам, я увидел мировоззрение этих людей, и я не принимаю посыла, что что там все сепаратисты. У нас и здесь много предателей. Там превалируют не пророссийские настроения, там превалирует желание "совка". Они привыкли к колбасе за пару копеек, к большим шахтерским зарплатам...", — сообщил он.

Ранее Георгий Тука заявил, что попытка восстановить старый Донбасс будет преступлением по отношении к Украине, наша страна туда уже не вернется. Ознакомиться с другими его мнениями можно здесь.