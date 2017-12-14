Путин о Саакашвили: "плевок в лицо украинского народа"

Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции высказался о ситуации, что сложилась в Украине вокруг экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, назвав действия экс-губернатора "плевком в лицо украинского народа".

"Я считаю, что то, что делает Саакашвили — это плевок в лицо грузинского народа и плевок в лицо украинского народа. Как вы это терпите до сих пор? Он же был президентом независимого грузинского государства. Теперь носится там по площадям и кричит на весь мир: "Я – украинец!". Что, в Украине нет настоящих украинцев? И Украина все это терпит. Так жалко на это смотреть, сердце кровью обливается", — заявил он.

Напомним, 11 декабря Печерский районный суд Киева отпустил Саакашвили без назначения меры пресечения. Оглашение полного текста постановления назначено на утро 14 декабря.

Напомним, 8 декабря Саакашвили задержали и поместили в изолятор временного содержания СБУ. Прокуроры просили для Саакашвили 2 месяца круглосуточного домашнего ареста.

В связи с арестом Саакшвили объявил бессрочную голодовку.

Саакашвили подозревали в совершении преступлений по трем статьям: ч.1 ст.15 (покушение на преступление), ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц, по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч.2 ст.256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) УК Украины.

Генпрокуратура подозревает Саакашвили в связях с окружением бывшего президента Украины Виктора Януковича, в частности, в контактах с беглым олигархом Сергеем Курченко. Следствие подозревает, что Курченко был одним из тех, кто финансировал протесты под Радой осенью 2017 года.

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