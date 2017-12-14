В Беларуси украинские и грузинские силовики обсуждают экстрадицию Саакашвили - СМИ

В Беларуси начались секретные переговоры между представителями грузинских и украинских силовых ведомства – по вопросу экстрадиции Михеила Саакашвили из Украины.

Соответствующая информация оказалась в распоряжении и была обнародована сотрудниками грузинского телеканала "Рустави-2".

По их сведениям, Грузию в переговорах представляет глава Службы государственной безопасности Вахтанг Гомелаури.

"Украина и грузинские власти готовятся к выдаче Саакашвили, и цель визита Гомелаури - обсудить подробности", - заявили телевизионщики.

При этом они говорят, что официальной причиной визита Гомелаури в Беларусь является его участие в праздновании векового юбилея белорусской Службы безопасности.

Напомним, ранее супруга Саакашвили Сандра Рулофс заявила о том, что власти Грузии и Украины сговорились и готовят его экстрадицию.