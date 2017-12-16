Климкин объяснил, как Россия пытается менять тактику по Донбассу

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Российская Федерация пытается менять тактику по Донбассу.

РФ предпринимает попытки покинуть все форматы для урегулирования ситуации, чтобы создать впечатление, что конфликт является внутренним, рассказал он "Голосу Америки".

"Россия пытается менять тактику и пытается выпрыгнуть из всех форматов, где она находится, чтобы создать впечатление, что все, что происходит в Украине — это внутренний конфликт. Это ей, безусловно, не удастся", — cказал чиновник.

Ранее Павел Климкин говорил, что Россия нарушила Будапештский меморандум и, захватив Крым, а также часть Донбасса, расширила территорию для размещения своего ядерного оружия.