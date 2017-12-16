Джемилев назвал аннексию Крыма "лебединой песней" Путина

Нардеп, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что аннексия Крыма — "лебединая песня" президента России Владимира Путин.

Ошибаются все, но только настоящий мужчина может признать свою ошибку, рассказал он в эфире телеканала Zik.

"… но в Кремле таких мужчин нет, они будут до последнего держаться за украденное", — сказал народный избранник.

Напомним, в Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала оккупации Крыма. Ранее Мустафа Джемилев говорил, что РФ активно осуществляет политику вытеснения коренного народа полуострова — крымских татар, оккупанты завезли туда сотни тысяч "ватников".