Тука объяснил, как "рука Кремля" участвует в патриотических акциях в Украине

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука не согласен с высказываниями о том, чтобы не случилось в Украине всюду видна рука Кремля.

"Во-первых, я не согласен с обобщающими терминами, далеко не всегда все, что происходит, оценивается как рука Кремля". — заявил он на чате в "Главреде".

Во-вторых, в большинстве такие оценки дают не кадровые сотрудники спецслужб, а в лучшем случае — спикеры, а чаще всего — советники. Я убежден в том, что далеко не все, что происходит у нас в государстве, происходит благодаря вмешательству со стороны РФ.

Но, вместе с тем, как носитель определенной информации и как человек, который с первых дней противодействия РФ активно занимается решением определенных вопросов, я могу оценивать те влияния, которые оказывает Россия на политическую и экономическую ситуацию в Украине.

И недооценивать эти действия просто невозможно. Это было бы преступно", — заявил он.

Тука также напомнил, как начинали портиться отношения между Украиной и Польшей.

Небольшая кучка маргиналов в Польше разрушила кладбище, на котором похоронены воины УПА. Примерно через три дня неизвестные обстреляли из гранатомета польское консульство в Луцке. А через два дня небольшая кучка людей перекрыла международную трассу с огромным баннером: "Требуем прекратить притеснение поляков в Украине".

Это хорошо, что в тот момент уже работали спецслужбы (польские и наши), отмониторили всю эту сволочь и задержали организатора. И этот чудо-мальчик был настолько самоуверен, что даже не стеснялся по открытой связи, мобильному телефону, общаться относительно планирования акции, на получение вознаграждений, о расценках за участие, со своим руководителем, который в это время находился в Ростовской области", — говорит Тука.

"Большое количество событий, которые происходят у нас в государстве, в основном под патриотическими лозунгами, довольно часто эти действия направляются, в первую очередь, людьми, которые живут в другом государстве. Один из ярких примеров — после того, как Семенченко начал так называемую блокаду, какие были лозунги, которые будоражили общество поддержать эти действия? Первое — освобождение пленных. Второе — прекращение обстрелов. Третье — прекращение финансирования терроризма. Первые два условия они не выполнили. С экономической точки зрения мы там потеряли контроль на примерно 50 предприятиях различных форм собственности. Часть этих предприятий закрылась, оставив людей без работы, соответственно какая-то часть мужчин, не имея альтернативы, поддержала боевиков, там платят хоть какие-то средства.

Кстати, сначала клоуны Захарченко и Плотницкий объявили о национализации предприятий, а на второй или третий день изменили формулировку, и начали рассказывать о внешнем управлении. В чем отличие? Национализация предполагает изменение права собственности, а внешнее управление — нет.

Их кремлевские руководители пытались выглядеть перед миром так, будто они не грабители и не рейдеры. Большое количество предприятий тогда перешло под внешнее управление. Оценку действиям Семенченко пусть дают правоохранительные органы, а я говорю только о фактах.

Украина покупает дорогой уголь, определенное количество людей пополнило ряды незаконных вооруженных формирований, а отбросы, которые сбежали из Украины, получили контроль над нашими украинскими предприятиями. Это факты, против которых я не слышал возражений. Это все осуществлялось под патриотическими лозунгами", — подчеркнул полик.

Ранее Тука заявил, что не вся Европа поддерживает Украину, на Западе задействована мощная пропагандистская машина России