"Марш за импичмент". Протестующие "проломились" в Октябрьский дворец

Участники протестной акции "Марш за импичмент", пытаясь закрепиться в холле Октябрьского дворца в центре столицы Украины, невзирая на противодействие нацгвардейцев, пытаются окончательно выломать двери и разбить окна.

Такое сообщение в воскресенье, 17 декабрая, опубликовал портал "Украинская правда".

Причем в Октбярьском дворце продолжается праздничный концерт, на который пришли множество киевлян с детьми.

Организаторы акции, в том числе экс-президент Грузии, а ныне лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили, пытаются успокоить протестующих и просят их организовать коридор - чтобы люди покинули здание.

Правоохранители применяют против протестующих огнетушители.

Организаторы также призвали людей уйти на Майдан Незалезности и не обустраивать в Октябрьском дворце штаб. Однако 200-300 из числа протестующих решили остаться и начали швырять в правоохранителей пластиковые плашки с водой и петарды.

Напомним, в Киеве сторонники Саакашвили вышли на "Марш за импичмент" днем 17 декабря. Очень скоро протестующие начали вступать в стычки с правоохранителями.





