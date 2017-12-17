"Марш за импичмент". Протестующие "проломились" в Октябрьский дворец

Конфликт между участниками "Марша за импичмент" и правоохранителями продолжает набирать обороты.
Участники протестной акции "Марш за импичмент", пытаясь закрепиться в холле Октябрьского дворца в центре столицы Украины, невзирая на противодействие нацгвардейцев, пытаются окончательно выломать двери и разбить окна.
Такое сообщение в воскресенье, 17 декабрая, опубликовал портал "Украинская правда".
Причем в Октбярьском дворце продолжается праздничный концерт, на который пришли множество киевлян с детьми.
Организаторы акции, в том числе экс-президент Грузии, а ныне лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили, пытаются успокоить протестующих и просят их организовать коридор - чтобы люди покинули здание.
Правоохранители применяют против протестующих огнетушители.
Организаторы также призвали людей уйти на Майдан Незалезности и не обустраивать в Октябрьском дворце штаб. Однако 200-300 из числа протестующих решили остаться и начали швырять в правоохранителей пластиковые плашки с водой и петарды.
Напомним, в Киеве сторонники Саакашвили вышли на "Марш за импичмент" днем 17 декабря. Очень скоро протестующие начали вступать в стычки с правоохранителями.