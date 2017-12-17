"Марш за импичмент". Сторонники Саакашвили отказались от захвата Октябрьского

Участники "Марша за импичмент" оставили свои попытки прорваться внутрь и захватить Октябрьский дворец в столице Украины.

Такое сообщение в воскресенье, 17 декабря, опубликовал портал "Украинская правда".

На данный момент возле дворца находится небольшое количество представителей полиции, а протестующие отсутствуют.

Кроме того, как в эфире телеканала "112.Украина" сказал спикер Нацполиции Украины Ярослав Тракало, по факту сегодняшних событий под Октябрьским дворцом открыто два уголовных производства - по факту покушения на захват государственных или общественных зданий (ст.15 ст. 341 УК) и по факту угроз работникам правоохранительных органов (ст.345). Также сейчас решается вопрос об открытии производства факту препятствования деятельности правоохранителей (ст. 343 УК).

Напомним, ранее сообщалось о том, что протестующие "проломились" в "Октябрьский дворец".