В НАТО назвали главные приоритеты на 2018 год для сближения с Украиной

Для продолжения реализации цели сближения Киева с Организацией Североатлантического договора (НАТО) существуют три главных приоритета на 2018 год.

Об этом заявил глава Представительства НАТО в Украине, директор Офиса связи НАТО в Украине Александр Винников на заседании круглого стола "Украина - НАТО. Год сближения и интеграции. Планы, ожидания и итоги взаимодействия".

"Во-первых, полноценное использование Годовой национальной программы, которая является ключевым инструментом Украины, чтобы приблизить страну к НАТО, это приоритет. Эта программа предлагает Украине совокупный опыт и специальные знания союзников НАТО по внедрению реформ в соответствии с собственными евроатлантическими целями Украины", — подчеркнул Винников.

По его словам, эта программа охватывает гораздо больше направлений, чем просто сферу безопасности и обороны, сообщает УНИАН.

"Она также сосредотачивается на политических, экономических и правовых реформах, которые нужны, чтобы приблизить Украину к НАТО", — сказал дипломат.

Он отметил, что вторым важным приоритетом для Украины в 2018 году должно стать продолжение осуществления решительных мер по воплощению обязательств, касающихся реформирования сектора обороны в соответствии со Стратегическим оборонным бюллетенем.

"И это включает переход к гражданскому контролю над обороной в 2018 году", — сказал Винников.

"И третий вызов, который тесно связан со вторым, заключается в принятии нового закона о национальной безопасности, который внесет ясность в распределение функций и ответственности в секторе безопасности и обороны Украины, а также принятие концепции реформы Службы безопасности Украины", — отметил Винников.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко анонсировал в "ближайшем обозримом будущем" референдумы о членстве в НАТО и ЕС.