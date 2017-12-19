Политолог дал прогноз по поводу дальнейших действий Саакашвили

Виктор Небоженко , политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр", дал прогноз насчет дальнейших действий, которые будет предпринимать экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области, а ныне глава "Движения новых сил" Михеил Саакашвили.

По его мнению, высказанному в комментарии "Главреду", политик продолжит консолидировать вокруг себя всех недовольных политикой президента Порошенко.

"Сторонники Саакашвили не остановятся — это факт. Да, они не будут штурмовать Кабмин или трогать Администрацию президента. Им важна фигура Порошенко как объект политической и социальной критики. Поэтому, скорее всего, и дальше будут регулярные сборы недовольных и попытка захвата какого-то одного здания. Желательно, чтобы во время захвата там не было концерта, тем более, с детьми… Этой акцией Саакашвили добился важной вещи — началось формирование ядра недовольных политикой Порошенко. Ведь и на Майдане в 2013-2014 году активистов было всего несколько сотен человек, а другие 50 тысяч или больше — то приходили, то уходили. Именно эти несколько сотен и были ядром. [..] И Саакашвили сейчас пытается сплотить протест вокруг себя", − сказал Небоженко.

Кроме того, как считает политолог, "сейчас Саакашвили важно сохранять ритм, поддерживать ненависть к Порошенко и как можно дольше — до нового года, а затем и завести "машину протеста" и после Нового года",

Также Небоженко вкратце описал основную проблему Порошенко в данном конфликте.

"Однако проблема Петра Алексеевича еще и в том, что Саакашвили наглядно показывает слабость народной поддержки действующего президента. У Порошенко есть "титушки", провокаторы, силовики, шпионы, которые даже могут выкрасть Саакашвили из толпы. Но у него нет того, что обычно есть в любом государстве мира (в Африке, Советском Союзе, США) — общенациональной организации в поддержку действующего президента (например, как "Америка за Трампа"). У него нет "антисаакашвилевского майдана"", - добавил политолог.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Саакашвили раскрыл подробности письма, отправленного Порошенко.