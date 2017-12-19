У Порошенко выложили в Сеть письмо Саакашвили, есть ошибки

Пресс-секретарь президента Петра Порошенко Святослав Цеголко опубликовал письмо бывшего лидера Грузии, экс-главы Одесской областной госадминистрации Михеила Саакашвили к главе украинского государства.

В документе есть ошибки, в частности, политик само это слово написал через букву "Ы".

"Учитывая многочисленные запросы журналистов, а также комментарии самого Саакашвили, в которых он манипулирует содержанием этого письма, принято решение его обнародовать", — отметил спикер.

Ранее СМИ сообщили, что Михеил Саакашвили написал письмо Петру Порошенко с предложением прекратить противостояние. Позже бывший чиновник раскрыл подробности документа.