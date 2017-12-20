"У Вас нет чести". Саакашвили обратился к Порошенко со вторым открытым письмом

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области, а ныне - лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили обратился с открытым письмом к президенту Украины Петру Порошенко.

Текст свого обращения и его видеоверсию он предал огласке на своей странице в соцсети Facebook. Саакашвили счел, что президент поступил непорядочно, разрешив своему пресс-секретарю обнародовать его предыдущее письмо.

"В прошлом письме я предлагал Вам вместе искать пути решения конфликта. Но вместо этого Вы опубликовали мою личную записку к Вам. Я не против. В ней нет ничего такого, чего бы я хотел скрыть. Но тем самым Вы показали, что у Вас нет чести", - написал политик.

Он также вновь обвинил Администрацию президента в организации провокаций у Октябрьского дворца и призвал президента покинуть свой пост.

"Ваша добровольная отставка - это почти последний шанс преодолеть политический кризис, который иначе будет только углубляться. Президент, который добровольно ушел в отставку, склонив голову перед волей народа, может рассчитывать на смягчение наказания и помилование", - говорится в обращении.

Напомним, ранее Саакашвили сказал о том, что от Порошенко у Украины будет тяжелое похмелье.