Саакашвили рассказал о поступивших к нему из Европы предложениях о гражданстве

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области, а ныне лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили заявил о том, что имеет предложения о предоставлении гражданства от нескольких европейских стран, но все равно собирается отстаивать свои права в пределах Украины.

Такое заявление он сделал в эфире телеканала "NewsOne".

"У меня есть предложение о гражданстве - не о визе, а гражданстве - от нескольких европейских стран, по крайней мере, от их ведущих политиков. У меня есть автоматическое право на голландское гражданство, потому что моя семья из Голландии. У меня есть приглашение на работу в Америку и в том числе несколько стран Европы. Поэтому у меня нет этой проблемы - я могу уехать в любой момент", - рассказал Саакашвили.

Политик таже подтвердил, что у него отсутствуют и зарубежный, и другой "полноценный паспорт".

"Но еще раз говорю: любая европейская страна меня пустит, и это ни для кого не секрет. Поэтому это не вопрос: допустят меня туда или не допустят", -добавил он.

Затем политик заявил, что будет "отстаивать свои права в Украине".

"Не будет никаких провокаций, мы будем спокойно действовать", - уточнил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Саакашвили получил визу на въезд в Нидерланды.