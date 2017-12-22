Сенаторы США об оружии для Украины: Трамп напомнил Путину, кто проиграл в "холодной войне"

Сенаторы Соединенных Штатов Америки Роджер Викер и Том Коттон положительно оценил решение администрации президента Дональда Трампа о коммерческих поставках Украине стрелкового оружия и не исключил, что далее этот список может включать также противотанковые комплексы.

Председатель Хельсинкской комиссии США сенатор Роджер Викер заявил, что "решение президента является первым хорошим шагом, чтобы предоставить украинскому народу возможность защитить себя. Лучший способ остановить российскую агрессию — сдерживать ее", — сообщает Укринформ.

Вместе с тем, он выразил уверенность, что дальше со стороны администрации будут сделаны и следующие шаги.

"Я надеюсь, что одобрение также будет предоставлено будущим продажам противотанкового оружия и других тяжелых вооружений", — отметил Викер.

В заявлении обращается внимание, что решение администрации было принято в период резкого роста нарушений перемирия с российской стороны. Кроме того, напоминается об одностороннем выходе РФ из Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), "критически важного механизма для заблаговременной де-эскалации и локального прекращения огня".

По мнению сенатора-республиканца Тома Коттона, решением о предоставлении летального оружия Украине Администрация Дональда Трампа напоминает Владимиру Путину и его сообщникам о том, что именно они проиграли в "холодной войне".

"Это отход от провальной политики времен Обамы (и шаг к тому), чтобы Россия заплатила цену за свою агрессию", — написал он на странице в Facebook.

"Мы не потерпим издевательств России над нашим другом — Украиной", — отметил Том Коттон.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа одобрила продажу летального вооружения Украине на 41,5 миллионов долларов. Речь идет о поставках крупнокалиберных снайперских винтовок M107A1, а также запчастей и боеприпасов к ним.