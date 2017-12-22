Отменять безвиз для Украины никто не будет - Климкин

В настоящий момент не существует прямых угроз действию безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире программы "Завтрак с 1+1". По его словам, уже около 400 тысяч украинцев воспользовались безвизом.

"Никаких прямых угроз для отмены нет. Никто безвиз завтра-послезавтра у украинцев не отберет. Но то, что обещали нужно выполнять", - отметил министр.

Министр отметил, что реакция представителей ЕС на проблему с антикоррупционными органами в Украине является "звоночком", но "для безвиза сегодня угроз нет".

Накануне посол Франции в Украине Изабель Дюмон заявила, что из-за действий отдельных представителей власти против антикоррупционных организаций Киев может лишиться безвиза. Перед этим у канцлера Германии Ангелы Меркель также раскритиковали борьбу Порошенко с коррупцией.