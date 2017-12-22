Апеляционный суд перенес заседание по делу Саакашвили: стала известна дата

Слушание ходатайства Генпрокуратуры Украины в Апелляционном суде об избрании меры пресечения для бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области, а ныне главы "Движения новых сил" Михеила Саакашвили, перенесли на 3 января будущего года.

Такое сообщение опубликовало агентство "УНН".

По словам судьи Олега Присяжнюка, причиной переноса слушания апелляции Генпрокуратуры против Саакашвили стал тот факт, что Печерский районный суд столицы Украины вовремя не передал материалы дела.

"В связи с тем, что в суд не поступили материалы дела и никто не может подать ходатайство об отводе, судебное заседание переносится на 3 января 2018 года," – заявил он.

Напомним, ранее Саакашвили рассказал о поступивших к нему из Европы предложениях о гражданстве.