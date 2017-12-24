Порошенко решил праздновать Рождество дважды

Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с Рождеством Христовым по григорианскому календарю.

В своем обращении по случаю праздника президент отметил, что намерен праздновать Рождество дважды.

Он напомнил, что сейчас впервые как государственный праздник наша страна отмечает Рождество Христово по григорианскому календарю — вместе с большинством всего христианского мира, вместе с Европой.

В то же время президент подчеркнул, что никоим образом никто не посягает на давнюю добрую традицию праздновать Рождество 7 января, которая почитается и уважается.

"Выбирать себе календарь — это личное право каждого, а вот задача государства - гарантировать такое право и дать возможность выбора. Лично я решил праздновать дважды. Поэтому сегодня присоединяюсь к вашему торжественному действу", — отметил Порошенко.

"Через две недели украинцы снова будут петь колядки и радоваться рождению Спасителя мира. Как писал святой апостол Павел, мы, христиане, — "одно тело, один дух, один Господь, одна вера и одно крещение", — добавил президент.

По словам главы государства, Украина — уникальная в своей веротерпимости и уважении к религиозным чувствам.

"Мы — это православные, греко-католики, римо-католики. Мы — целое разнообразие протестантских церквей. Мы — мусульмане и иудеи. Мы все вместе — украинцы", — подчеркнул Порошенко.

Особо глава государства отметил, что сегодня, в светлый день, исполняется 80 лет со дня рождения Вячеслава Чорновила, одного из отцов-основателей независимой Украины. Президент подчеркнул, что актуальна и поныне его программа действий по объединению всех государственных сил для общей победы и построения современной демократической Украины: "Важно знать, анализировать и выполнять его установки. "Нам нужны реформы, а не революции, — учил Чорновил, — сила закона, а не закон силы; благосостояние, а не всенародная нищета; общественное согласие, а не ярая рознь; демократия, а не диктатура".

Президент пожелал, чтобы духовный труд и искренние молитвы украинцев и в дальнейшем утверждали нетленные христианские ценности.

Напомним, в Украине вступил в силу закон о праздничном выходном дне 25 декабря в связи с Рождеством Христовым по григорианскому календарю.