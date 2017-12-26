Политолог сказал, когда может поменяться тактика Путина по Донбассу

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко считает, что тактика президента РФ Владимира Путина может несколько поменяться после президентских выборов в Украине в 2019 году.

Аналитик не ожидает, что в 2018-м на востоке нашей страны прекратится военный конфликт, рассказал он на чате в "Главреде".

"Может быть, тактика Путина по Донбассу несколько поменяется после президентских выборов в Украине в 2019 году. Однако и это не гарантировано", — отметил собеседник.

По его словам, риск, что Донбасс надолго может стать "серой зоной" и "выжженной землей", действительно существует. "Для того, чтобы это не случилось, надо стремиться к прекращению войны и урегулированию этого конфликта, в том числе в политико-дипломатических формах", — заявил эксперт.

Гость заявил, что "зализывание ран" Донбасса потребует достаточно длительного времени и очень больших ресурсов. "Не будем загадывать, когда и как это случится. Но, возможно, потребуется и новая экономическая модель для Донбасса", — добавил он.

Ранее Владимир Фесенко говорил, что угроза существенного обострения ситуации на востоке Украины есть, и она, к сожалению, имеет стабильный характер, Владимир Путин играется конфликтом в своих отношениях с Западом.