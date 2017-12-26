Генерал назвал главную причину недавнего обострения ситуации на Донбассе

Отзыв российских офицеров из СЦКК стал одной из главных причин недавнего обострения ситуации на Донбассе.

Об этом генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил на чате в "Главреде".

По его словам, эта ситуация используется для того, чтобы попытаться заменить отозванных российских военных в Центре на представителей "республик", легитимизировав их таким образом.

"А, кроме того, это должно подтверждать идею Путину, высказанную на последней пресс-конференции, о том, что миротворцев ООН надо, в первую очередь, использовать для охраны представителей ОБСЕ и свести миссию ООН только к этой функции", — добавил Романенко.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали от России вернуться в состав СЦКК.