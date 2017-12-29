В частной разведке США спрогнозировали громкие убийства и нестабильность в Украине в 2018 году

Наступающий 2018 год принесет Украине нестабильность, а также несет угрозу досрочных выборов.

Об этом идет речь в прогнозе на 2018 год частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor.

"Новый год принесет свою долю нестабильности для Украины. Так, страна проведет 2018 год в подготовке к президентским и парламентским выборам, которые предстоят в 2019 году. Это будут первые выборы после досрочного голосования, последовавшего за массовыми протестами на Майдане в 2014 году. По мере приближения выборов 2019 года протесты и ротации во власти довольно вероятны, как возможны и досрочные выборы", — отметили американские аналитики.

Также в Stratfor прогнозируют сохранение прозападного курса Украины в следующем году и продолжение поддержки со стороны США, пишет "Апостроф".

"Но Украина не будет отклоняться от своего прозападного курса, ведь будет переживать еще один год войны на востоке страны. Хотя США и Россия приступят к переговорам по конфликту на Донбассе и могут даже продвинуться в вопросе миротворцев ООН, решение в более широком смысле останется недостижимым в 2018 году. В результате Украина продолжит получать политическую, экономическую и поддержку в сфере безопасности со стороны США и западных партнеров, в то время как сама она будет стремиться к дальнейшей интеграции с Польшей и странами Балтии в сферах экономики, энергетики и безопасности", — пишут аналитики.

Однако в Stratfor спрогнозировали политические убийства, организованные Россией: "Тем временем Россия активизирует свою гибридную военную кампанию — подразумевающую кибератаки и громкие убийства — против Украины и ее сторонников".

Напомним, ранее в США заявили, что у них с Россией разные подходы к миротворцам на Донбассе.