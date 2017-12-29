Лукашенко внезапно запереживал за Украину и прогнулся перед "бандеровцами"

Президент Беларуси Александр Лукашенко очень хочет, чтобы на Донбассе закончилась война и очень лестно отозвался об "украинских западенцах".

"Если честно, это из личного, я очень хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы там начали жить по-людски. Для меня это самая важная проблема", — подчеркнул он.

По его словам, Украина и ее народ являются родными для его страны, сообщает Белта.

"Мы не просто соседи — мы родные, братья. Мы переживаем за Украину. Это главное, где мы должны приложить максимум усилий, чтобы локализовать эту проблему", — заявил Лукашенко.

Он также рассказал, что хорошо знает украинцев еще с молодости.

"Это очень трудолюбивый народ, который я хорошо изучил и знаю еще с молодости — мне пришлось служить в Западном пограничном округе. Я так называемых "украинских западенцев" хорошо узнал. Это очень трудолюбивые, порядочные люди, с которыми надо просто уметь разговаривать", — сказал он.

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