В России закатили истерику из-за заявления украинского генерала об уязвимости Крымского моста

В России официальные лица из оборонных ведомств разразились истерическими комментариями в ответ на слова украинского генерала Игоря Романенко об уязвимости Крымского моста с военной точки зрения.

Так, первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал слова Романенко "детским лепетом не совсем адекватного генерала, не до конца понимающего последствия возможных таких действий", сообщает "РИА Новости".

При этом он отметил, что хотя мост — гражданский, а не военный объект, на угрозу ему непременно последует ответ.

"Как только взлетит какая-то ракета или самолет с желанием нанести удар по Крымскому мосту мы церемониться не будем, потому что это посягательство на нашу территориальную целостность и угроза для жизни граждан России", — заявил он.

Председатель комиссии по информационной политике Алексей Пушков назвал слова украинского генерала "пустой угрозой".

"Любой выпад против моста стал бы актом войны. Киев это должен понимать", — заявил Пушков.

А так называемый депутат "Госсовета Крыма" Владислав Ганжара и вовсе разразился угрозами.

"Я считаю заявление украинского генерала враждебным и в то же время абсурдным… На сегодняшний день Крым является авианосцем в Чёрном море с точки зрения безопасности. Мы со стороны украинского государства подобные угрозы относительно каких-то ракетных стрельб рядом с республикой слышали много раз. Но Киев может сегодня лишь делать враждебные заявления, демонстрируя лицо собственного режима", — сказал он.

Напомним, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ и военный эксперт Игорь Романенко во время чата в "Главреде" дал оценку рискам, которые несет для Украины и ее безопасности строящийся Россией Керченский мост, а также рассказал о его уязвимости. Как отметил эксперт, с военной точки зрения, мост является достаточно уязвимым для авиации, ракет, наземного и морского базирования.