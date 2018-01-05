От репрессий до настоящих реформ. Социолог назвала три варианта развития ситуации в Украине

Директор Фонда "Демократические инициативы", известный социолог Ирина Бекешкина назвала три возможных варианта развития событий в Украине в 2018 году.

Вариант первый — наиболее вероятный. Стабилизационный, или марш на месте.

Стабилизационный вариант развития событий означает политику мирного сосуществования с коррупцией "своих" коррупционеров, а также "не своих", но лояльных. Борьба с коррупцией заменяется имитацией, после демонстративных публичных арестов — многолетние судебные тяжбы (кстати, что там с "бриллиантовыми прокурорами"?), антикоррупционные структуры заполняются послушными людьми.

Экономический рост возможен, но незначительный, поскольку система, не допускающая честной конкуренции, "отстегивающая" от бизнеса коррупционную ренту в государственный аппарат и политику, отпугивающая иностранных инвесторов, неспособна к прорыву.

Возможно ли последовательное осуществление этой модели? Скорее всего, нет, пишет Бекешкина в материале на "Новом времени".

С одной стороны — осмелевшее и чувствующее свою силу гражданское общество. С другой — западные партнеры, теряющие терпение и откровенно связывающие перспективы финансовой, политической и военной поддержки с успехами в борьбе с коррупцией. А главное — народ, разочарованный и злой, сильно обедневший после трехкратного падения гривни и почти ежедневно получающий сообщения о многомиллионных коррупционных сделках. И претендентов на роль Саакашвили у нас хватает.

Так что последовательная реализация варианта "пусть все будет как есть" вряд ли возможна.

Вариант второй — возможный. Отступательно-силовой (очень плохой).

Вряд ли дойдет до репрессий, но ведь есть и другие методы: возбудить народную жабу зависти, круглосуточно вызывать на допросы, дискредитировать в СМИ, да мало ли еще как. Заткнуть рты особо шумным, нажать на собственников медиа, назначить своего в доску аудитора для НАБУ, а лучше — взять под полный контроль и заменить непослушных.

Насколько реалистичен этот силовой вариант, по сути, сворачивания демократии? Как последовательная политика — нет. Слишком сильна зависимость от западных партнеров, а они высказывали свою позицию и по поводу наездов на антикоррупционные общественные организации, и по поводу НАБУ. А без поддержки Запада Украина останется наедине с Россией. Со всеми вытекающими последствиями.

Но время от времени, когда у власти правое полушарие будет подавлять работу левого, ситуативное обращение к силовому варианту вполне возможно.

Вариант третий, очень желательный. Прогрессивно-наступательный.

Для того, чтобы убрать с дороги развития камень коррупции, власти нужно дать волю НАБУ, приняв необходимые для успешности их работы законы (разрешить прослушку, провокацию взятки и прочее), распустить это недоразумение — НАПК, набрав туда настоящих воинов, создать антикоррупционный суд с решающим голосом гражданских активистов, провести настоящую судебную реформу, довести до конца сильно затянувшиеся судебные процессы, заменить наконец ЦИК, принять давно обещанный закон о выборах с открытыми списками вместо пафосных монологов наладить диалог с обществом и прочее.

Да много чего надо сделать из того, что так и не было сделано за эти годы. И — максимально привлекать к сотрудничеству общественные организации, видя в них самых надежных соратников.

Насколько все это реально? Не очень. Однако, как показывает опыт, под сильным давлением гражданского общества и западных партнеров были приняты законы, абсолютно невыгодные власти во всех ее ветвях. Яркий пример — электронные декларации ("ежики плакали, кололись, но ели кактус").

Напомним, ранее глава Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук и известный экономист Андрей Новак во время чата в "Главреде" прокомментировал откат антикоррупционной реформы в Украине.