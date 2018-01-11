В Украине предложили запретить политикам вести программы на телевидении

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания выступает за законодательное ограничение на ведение программ и передач политическими деятелями.

Такое предложение содержится в заявлении о необходимости внесения изменений и уточнений в некоторые законодательные нормы в сфере защиты национального телерадиоинформационного пространства, размещенном на сайте Нацсовета.

"Очень важным изменением в информационном пространстве государства, по мнению Национального совета, должно стать законодательное ограничение на ведение программ и передач политическими деятелями. Это явление сегодня приобрело большой размах - оно нивелирует журналистику, отбрасывает СМИ Украины за рамки журналистских стандартов, которыми руководствуется медийная профессия, и делает эфир местом сведения политических счетов и пропагандистской борьбы", — отмечает регулятор.

Кроме того, говорится в заявлении, это также "противоречит нормам о распространении средствами массовой информации предвыборной агитации и политической рекламы".

Среди прочего, в заявлении отмечается, что "ловкие" телеменеджеры "в очередной раз предлагают зрителю вместо качественного и широкого развлекательного ассортимента навязчивую и уже устаревше щекотливую да еще и с политическим привкусом трансляцию фильмов, которые их стараниями из кино превратились в средство борьбы".

"По мнению регулятора, пора урегулировать до сих пор отложенную проблему совместного кинопроизводства со страной-агрессором", — говорится в заявлении.

Так, Национальный совет предлагает парламенту Украины урегулировать эти и другие вопросы как можно скорее. Свои предложения Нацсовет готов публично обсудить с представителями Госкино, индустрии, общественности и независимыми экспертами.

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