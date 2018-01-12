ГПУ завела дело после скандала вокруг священников УПЦ МП в Запорожье

11 января прокуратура Запорожской области открыла уголовное производство в связи с отказом священников УПЦ Московского патриархата отпевать трагически погибшего двухлетнего ребенка.

Об этом сообщила Генеральная прокуратура Украины на своем официальном сайте.

Действия священников были квалифицированы как нарушение равноправия граждан зависимо от национальной принадлежности, религиозных убеждений и ненависти, предусмотренную частью 3 статьи 161 УК Украины. Священникам угрожает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

"Установлено, что представители Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата допускают выборочный подход к осуществлению религиозных обрядов, предпочитая тем лицам, которые проходили обряды крещения именно в УПЦ МП, чем оскорбляют чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями. Указанные лица осуждают общения представителей церкви на украинском языке, чем унижают национальную честь граждан Украины", - написала на своей странице в Facebook Лариса Сарган.

Читайте также "За госизмену и мошенничество". Корчинский предложил радикальный метод борьбы с УПЦ МП

В то же время юрист Елена Лешенко отмечает, что когда речь идет о нарушении равноправия, возникает вопрос об ущемлении конституционных прав и свобод, но не существует таких конституционных прав как "быть крещенным", "быть венчанным", "быть отпетым" и т.д.

"Быть прощенным Богом", "быть обрезанным", "право соблюдать пост или Шабат по субботам", "праздновать пасху, рамадан" и т.п. - это все религиозные традиции и обряды. У каждого может быть своя вера и свои традиции или обряды. Каждый свободен в выборе религии и вероисповедания, либо может не исповедовать ничего вообще - и вот это уже и есть то самое конституционное право. И церковь у нас отделена от государства", - отметила юрист.

начала расследование представителями Запорожской епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата) "умышленных действий, направленных на разжигание национальной и религиозной вражды и ненависти". Накануне стало известно, что СБУпредставителями Запорожской епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата) "умышленных действий, направленных на разжигание национальной и религиозной вражды и ненависти".