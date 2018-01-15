В России усилили санитарный контроль на границе с Украиной

В Российской Федерации Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на государственной границе страны с Украиной из-за вспышки кори.

С января по октябрь 2017 года в странах Европы заболеваемость в три раза превысила уровни 2016-го, сообщает ведомство, ссылаясь на данные Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения.

"Наиболее сложная обстановка отмечается в Италии, Румынии, Украине, Германии. Вспышка кори продолжается в Украине. За 11 месяцев 2017 года зарегистрировано 3382 случая заболеваний. Наиболее неблагополучная ситуация складывается в Ивано-Франковской (1049 случаев), Одесской (931 случай) и Закарпатской областях (416 случаев)", — утверждают в Роспотребнадзоре.

В Министерстве здравоохранения Украины считают основной причиной вспышки низкий охват плановой иммунизацией против кори среди детей. "Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации и обращает внимание граждан на вышеизложенную информацию для учета при планировании поездок", — отметили в ведомстве.

Напомним, в сентябре 2017 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, которым в Украине вводится система фиксации биометрических данных лиц на границе. С начала 2018-го граждане 71-й страны, в том числе РФ, обязаны сдавать отпечатки пальцев.