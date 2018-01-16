Пылающие шины, сожженный портрет Путина. Под Радой была стычка, видео

Во вторник, 16 января, в Киеве на площади Конституции напротив центрального входа в здание Верховной Рады произошла стычка между митингующими и правоохранителями.

Участники акции протеста подожгли автомобильные шины, и полицейским пришлось потушить их, сообщил УНИАН со ссылкой на данные силовиков.

Нардеп Семен Семенченко на своей странице в Facebook написал, что активисты сожгли флаг России, портреты президента страны Владимира Путина, а также его "агентов" в Украине.

"Сейчас правоохранители стоят перед центральным входом в парламент, а митингующие за забором выкрикивают лозунги против полиции, в том числе нецензурные. В то же время никакого силового противостояния не происходит", — отметило агентство.

Напомним, в Киеве возле здания Верховной Рады были усилены меры безопасности, установлены металлические рамки. У парламента несколько десятков человек собрались на митинг, они держат, в частности, флаги Украины и плакаты с символикой общественной организации "Свободные люди".

Ранее сообщалось, что 16 января парламент во втором чтении рассмотрит законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению госсуверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.