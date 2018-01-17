Кравчук рассказал, как Россия перечеркнула Договор о дружбе с Украиной

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Российская Федерация перечеркнула Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с нашей страной своей деятельностью.

Дружба между государствами перечеркнута аннексией Крыма, всеми теми агрессивными действиями РФ по отношению к украинскому государству, рассказал он в эфире телеканала "112 Украина".

"О какой дружбе надо говорить сегодня? Она уже перечеркнута войной, она перечеркнута аннексией Крыма, всеми теми действиями России по отношению Украины — заявлениями, смертью, убийствами, миграцией, людьми, которым негде жить, лечиться", — отметил собеседник.

По его мнению, документа "дружбы" уже нет. "Говорить о нем, пожалуй, не стоит. Он перечеркнутый историей и деятельностью России. Для меня такого документа не существует", — добавил экс-глава страны.

Ранее первый заместитель представителя комитета Госдумы РФ по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин предложил частично денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между страной и Украиной.