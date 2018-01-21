У Путина рассказали о тайных переговорах с Порошенко

Президенты Украины и России Петр Порошенко и Владимир Путин продолжают поддерживать контакты.

Об этом в эфире одного из пропагандистских телеканалов рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

"Такие встречи имеют место, мы о них не сообщаем", — сказал он.

По словам Пескова, в графике российского главы государства много мероприятий, о которых прессу не информируют.

"Это обычная практика. И когда вы видите насыщенный трудовой день президента, который состоит из десятка разных встреч, пресс-конференций, заявлений, переговоров и так далее, это вовсе не означает, что этим рабочий день президента и ограничивается. Он гораздо более насыщенный и содержательный, чем это можно увидеть по телевизору", — сказал он.

По его словам, бывают разные телефонные переговоры, о которых также не делается официальных сообщений.

Ранее Песков рассказал, что Путин не любит больше всего.