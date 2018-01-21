Песков отрекся от своих слов о непубличных встречах Путина с Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг свои слова о имевших место встречах Владимира Путина с президентом Украины Петром Порошенко.

"Никто ни о каких встречах и не говорил", — заявил Песков в комментарии ТАСС.

"В интервью я не сказал о том, что такие встречи были", — добавил он.

Напомним, ранее в пресс-службе Порошенко заявили, что президент Украины не проводил ни одной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным после заключения минских договоренностей об урегулировании ситуации на востоке Украины.