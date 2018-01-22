Климкин назвал число политзаключенных украинцев в Крыму и России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что на территории России удерживаются 22 украинских политзаключенных, еще около 40 – удерживают в Крыму.

Об этом он заявил в ходе итоговой пресс-конференции, сообщает УНИАН.

"Сейчас мы имеем более 60 политических заключенных, и 22 из них, как вы знаете, на территории России. Другие — на территории оккупированного Крыма", — сказал Климкин.

Ранее Климкин прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина о возвращении военной техники из аннексированного Крыма.

По его словам, Украина не поддастся на российский трюк с возвращением оружия из оккупированного полуострова.