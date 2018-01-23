"Пробить коридор к Приднестровью". Политолог оценил идею кремлевских стратегов

Для того, чтобы действовать в советском, силовом ключе, у президента РФ Владимира Путина нет ресурсов — ни финансовых, ни человеческих, ни дипломатических, ни даже военных.

В то же время идея "пробить" коридор в Приднестровье не остыла в головах кремлевских стратегов, но в случае такого силового сценария ситуация для России радикально ухудшится, пишет российский политолог Дмитрий Орешкин в блоге на "Новом времени".

"Потому что Украина готова к таким действиям, уровень ее боеспособности сильно повысился. А вот группа поддержки России ослаблена. Поэтому попытка решить "украинскую проблему" силовым путем будет, как мне кажется, самоубийственной для путинского режима. Это не означает, что она не может состояться, но она маловероятна", — подчеркнул Орешкин.

Политолог отметил, что присоединение Крыма уже не радует россиян, а на первый план выходят проблемы социального характера.

"Поэтому отвлечь избирателей маленькой победоносной войной уже не получится. Все, что может случиться, — наверное, будет усилена пропагандистская составляющуя на российском ТВ, произойдет очередная горячка относительно того, какие украинцы подлые люди. Ну, и это уже не работает", — добавил Орешкин.

Напомним, ранее российский политолог рассказала, как Запад "припер к стенке" РФ.