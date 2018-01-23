Спецпредставитель Госдепа США Волкер прибыл на встречу с Порошенко

Сегодня, 123 января, в Украину прибыл Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер.

Как сообщил помощник пресс-атташе посольства США Вадим Ковалюк, самолет с Волкером на борту прибыл сегодня около 13.00 в международный аэропорт "Борисполь", пишет УНИАН.

В посольстве добавили, что спецпредставитель Госдепа США прибудет в Киев, где проведет ряд встреч с украинскими чиновниками.

Как сообщают дипломатические источники, на сегодня запланирована встреча Волкера с президентом Украины Петром Порошенко.

В посольстве США также отметили, что запланированная на 24 января поездка Волкера на Донбасс скорее всего не состоится в связи с погодными условиями.

"Вероятно такой поездки не будет, он будет находиться в Киеве ... погодные условия неблагоприятны", — заявил Ковалюк.

Напомним, что 26 января может состояться встреча Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым. Накануне этой даты (предположительно, 24 января), Волкер может посетить Украину.