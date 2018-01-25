"Я - не Цицерон" - Кличко прокомментировал свои навыки ораторского искусства

Виталий Кличко подчеркнул, что ему все безразлично, что многие считают его косноязычным.

"И меня могут обвинять, что я - не Цицерон, не очень красиво говорю. Но мне все равно на оценки того, как я говорю. Главное - как оценивают то, что я делаю. Важен результат дел, а не слов. Как и в спорте", - пошутил Виталий Кличко во время Всемирного экономического форума в Давосе, сообщила пресс-служба мэра Киева на своей странице в Facebook.

Владимир отметил, что они с братом после спорта начали карьеру после карьеры, каждый свою.

"Мой брат очень занятой человек. Сейчас он - мэр Киева и все свое время уделяет этой работе. Политическая карьера для него - это большой вызов. Но, как в спорте он себя сделал сам, так и в политике делает", - сказал Владимир Кличко.

Напомним, пользователи интернета не единожды троллили мэра Киева из-за его высказываний.



