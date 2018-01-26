"Перегрелся на Мальдивах". Эксперты прокомментировали намек Порошенко не идти на второй срок

26 января 2018, 13:55

Политики любят кокетничать, отметил Чорновил.

Петр Порошенко не сказал, что будет участновать в будущих президентских выборах

В швейцарском Давосе на Всемирном экономическом форуме президент Петр Порошенко намекнул, что может не идти на второй президентский срок (выборы в Украине запланированы весной 2019 года).

На "Украинском завтраке" в четверг утром, 25 января, политик, отвечая на вопрос, примет ли он участии в избирательной гонке, сказал, что его "решение будет зависеть от того, насколько следующие полгода будут успешными", пишет Интерфакс-Украина.

Ряд экспертов прокомментировали намек Порошенко не идти на второй срок Стране.ua.

"Когда я услышал, что президент решит, идти ли ему на второй срок, по успеху будущих реформ, у меня было первое впечатление, что он на Мальдивах перегрелся (вокруг отдыха главы страны на Мальдивских островах разгорелся скандал — Ред.)", — сказал бывший нардеп Борис Беспалый, который хорошо знает украинского лидера.

"Вопрос, а будут ли следующие полгода успешными, сводится к классическому пониманию "А судьи кто?". Порошенко сам будет это оценивать. И оценит успешно. Ему же помогут его соратники, его партнеры, его журналисты. Европа скажет, нам главное реформы. А то, что жить все хуже, — как бы и так и планировалось", — добавил экс-нардеп. 

По его словам, "есть только один риск". "Картинку может испортить непредсказуемый Трамп (президент США Дональд Трамп). Который уже заменил собой Макрона (глава Франции Эммануэль Макро — Ред.) и Меркель (канцлер Германии Ангела Меркель — Ред.) на переговорах по Донбассу. И он же может сказать — ребята, у вас лажа полная. А давайте-ка мы поддержим кого-то более эффективного", — подчеркнул собеседник.

"Для чего сейчас вести речь о реформах. Чтобы отвести внимание с главного вопроса на второстепенные рельсы. Второй срок должен определяться результатами выполнения первых предвыборных обещаний, а не вопросами реформ. Я вижу перевод стрелок с проблем с Донбассом на реформы", — заявил Беспалый.

"Кроме Донбасса, он еще обещал продать бизнес. А тут уже трамвайных остановок меньше в стране осталось, чем магазинов Рошен. То есть, тяжесть дискуссии переходит с выполнения обещаний на выполнение эфемерных реформ. Поэтому нет никаких сомнений — он идет на второй срок", — полагает бывший народный избранник.

Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики Тарас Чорновил обратил внимание на то, что "политики любят кокетничать". "Редко кто-то говорит, что точно пойдет на выборы, за год, полтора до них. Думаю, президент уже принял решение баллотироваться", — сказал он.

"Просто у него есть некий план действий на этот предвыборный год, во время которого он ожидает изменения электоральных настроений, или станут видны достижения предыдущих реформ и пойдут новые, например, будет первый позитивный эффект от ГБР (Государственное бюро расследований — Ред.) и будет запущен антикоррупционный суд", — считает собеседник.

Политолог Петр Олещук выразил мнение, что Порошенко "не собирается сдаваться без боя, только ищет самые комфортные для себя варианты". "Я думаю, что решение о втором сроке он принял еще после избрания в 2014-м. В этом нет особых сомнений", — рассказал аналитик.

"Но за этой расплывчатостью формулировок скрывается нежелание фальстарта, а также демонстрация готовности к самым разнообразным политическим вариантам и договороспособности. Не исключено, что на данный момент переизбрание президента в нынешнем формате не рассматривается как вариант номер один. Он высчитывает разные варианты, но только не уход", — полагает он.

Ранее СМИ писали, что на столе Петра Порошенко лежат три стратегии, то есть четкие советы, как победить на президентских выборах в 2019-м, но никакой из них он не соблюдает в полном объеме и играет в собственную игру

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