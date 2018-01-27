Тиллерсон назвал причину, почему Трамп не встретился с Порошенко

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон объяснил, почему президент Дональд Трамп не встретился со своим украинским коллегой Петром Порошенко, несмотря на анонс нашего Министерства иностранных дел.

Как сообщила журналистка американского телеканала CBS Маргарет Бреннан в своем Twitter, Тиллерсон во время разговора с Порошенко сказал: "Трамп хотел с ним встретиться, но ему не хватило времени и он отбыл в Вашингтон".

При этом американский лидер в Давосе успел встретиться с президентом Руанды Полем Кагаме, сообщила пресс-служба Белого дома.

Как известно о предполагаемой встрече Порошенко и Трампа 19 января говорил глава МИД Украины Павел Климкин.

"Конечно, президент будет разговаривать с Трампом…" — заверял он.

Напомним, 26 января, в Давосе Порошенко встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, переговоры длились более час.