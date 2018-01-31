Не прошло и года: Кабмин уволил Насирова с поста главы ГФС

В среду, 31 января, Кабинет министров уволил Романа Насирова с поста главы Государственной фискальной службы.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что госкомиссия проанализировала представление правительства об увольнении чиновника, пишет УНИАН.

"Государственная комиссия дала свой вывод в отношении увольнения Насирова с должности. Поэтому мы принимаем сегодня это решение", — отметил глава Кабмина.

Ранее Насирова отстранили от исполнения обязанностей главы Госфискальной службы. Напомним, в начале марта 2017 года правоохранители задержали чиновника, его подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением, в результате которых государству был нанесен ущерб на сумму 2 млрд гривень.

Позже Соломенский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 100 млн гривень, жена внесла деньги, и Насиров вышел на свободу. В январе 2018-го Шевченковский райсуд столицы продлил меру пресечения уже экс-главе ГФС до 19 марта.