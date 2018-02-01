Вятрович считает "глупостью" польский закон о запрете "бандеровской идеологии"

Принятый обеими палатами польского парламента закон об Институте национальной памяти, которым предусмотрен запрет идеологии украинских националистов, навредит украинско-польским отношениям и может быть направлен против наших заробитчан. Однако принятие "зеркальных мер" в отношении Польши будет симметрией на глупость.

Такое мнение высказал Директор Украинского института Национальной памяти Владимир Вятрович в эфире "112 Украина".

"Я против каких-то зеркальных мер, убежден, что симметрией на глупость, а именно таков этот принятый закон, будет только вторая глупость. Не хочу, чтобы украинский парламент принимал участие в соревновании глупостей с польскими парламентариями", — заявил Вятрович.

По его словам, этот закон "свидетельствует о дальнейшем закреплении политического диктата над историей в Польше, о том, что, к сожалению, говорить о каких-либо политических дискуссиях вокруг трудных вопросов украинско-польского прошлого фактически невозможно".

Он убежден, что закон нанесет ущерб украинско-польским отношениям.

"Кроме того, важно обратить внимание, что еще одной аудиторией, на которую направлен этот закон, являются украинцы, которые сейчас живут и работают в Польше. В обосновании этого закона четко указано, что эти украинцы могут быть с явно опасной бандеровской идеологией, то есть следует ожидать, очевидно, ухудшения ситуации с украинцами-работниками в соседнем государстве", — сказал Вятрович.

По его мнению, Верховная Рада должна принять заявление с оценкой этого законопроекта как "абсолютно недружественного". "Очевидно, что должны подключиться и представители общественности, понимая, что действительно этот закон наносит очень серьезный ущерб польско-украинскому диалогу, не только историческому, но и в целом", — добавил Вятрович.

Также он выступил против принятия каких-либо зеркальных симметричных мер со стороны Украины, пишет УНИАН.

"Я очень не хотел бы, чтобы украинский парламент соревновался в глупостях с польскими парламентариями", — сказал Вятрович.

"Каждый раз, когда мы только выходим на какой-то уровень понимания, кажется, подходим к решению каких-то проблем, появляется очередной шаг эскалации с польской стороны, который все разрушает. Я напомню, что еще в начале февраля должна состояться встреча вице-премьеров Розенко и Глинского для решения вопросов о памятниках в Украине и Польше. Не знаю, в какой атмосфере она пройдет и состоится ли вообще, принимая во внимание принятие этого закона", — говорит Вятрович.

"Возможно, какие-то правые радикальные политические силы в Польше получат от этого определенные политические дивиденды, но в целом для Польши как государства, в целом для польского народа этот закон исключительно вредный", — подчеркнул он.

Ранее Вятрович заявлял, что принятие польским Сеймом закона о запрете "бандеровской идеологии" только ухудшит отношения между странами.

Напомним, 26 января Сейм Польши принял законопроект о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии", предложенный партией Kukiz'15. Принятый закон касается определения "преступлений украинских националистов" и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности запуска, в соответствии со ст. 55 закона об Институте национальной памяти, уголовных дел против лиц, отрицающих эти преступления.

В свою очередь в МИД Украины прокомментировали нашумевший закон, подчеркнув, что история не должна трактоваться лишь с позиции одной стороны, а прошлое не стоит политизировать.