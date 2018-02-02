Посол США объяснила, почему американцы очень поддерживают Украину

Посол США в Украине Мари Йованович заявила, что американцы очень поддерживают нашу страну, поскольку верят в государства, которые хотят управлять своей судьбой.

В 2014 году (во время Революции достоинства — Ред.) Украина поразила американцев, рассказала дипломат в интервью программе "Право на власть" на телеканале "1+1", пишет ТСН.

"Мы действительно очень поддерживаем Украину, потому что мы верим в страны, которые хотят управлять своей судьбой. Украина — демократическая, перспективная и безопасная здесь, в сердце Европы — именно такая Украина надежный партнер для США", — отметила Йованович.

По ее словам, Штаты видят страну, люди которой сказали: "Мы хотим выбирать наше будущее. Мы — часть Европы. Мы хотим быть частью Европы, ведь мы верим в европейские ценности, и мы воплощаем их в жизнь. Мы хотим правительство и лидеров, которые поведут нас по европейскому пути, даже если это будет сложно".

"И вы знаете, американский народ понял это. Я считаю, что мы видели это и в помощи США для Украины в разных сферах, не только в безопасности", — добавила посол.

Ранее Мари Йованович говорила, что американские власти одобрили решение, которое позволит Украине укрепить свою обороноспособность — страна получит от США противотанковые ракетные комплексы Javelin абсолютно бесплатно.